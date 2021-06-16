Где украинцам найти работу летом: вакансии и зарплаты

Сайты по поиску работы пестрят предложениями сезонного труда в отличие от прошлого лета. В июне 10% из предложенных вакансий - это предложение подработки летом, сообщает РБК-Украина.

Так, большая часть работодателей предлагает подработку на неполный день (29% из всех вакансий, предлагающих подработку) и от 4 часов в день (23%). Популярный формат временной работы (16%) и работы вечером (15%), говорится в исследовании аналитиков grc.ua

В июне по сравнению с маем возросло количество предложений подработки в выходные и праздничные дни. Кроме того, предлагают вакансии курьеров и "тайных" покупателей в торговых сетях.

Фото: сезонная работа в Украине (grc.ua)

Также больше всего вакансий предлагают в Киеве и области (в июне их количество уменьшилось на 5% по сравнению с маем), Днепре и области (4%) и Харькове и области (4%). Меньше всего вакансий предлагают в Донецкой и Одесской области (3%).

Фото: сезонная работа в Украине (grc.ua)

Какую зарплату предлагают работодатели?

Работодатели предлагают от 3 тыс. грн (54% всех актуальных вакансий) до 46,4 тыс. грн. Вакансий, где предлагают гонорар 46,4 тыс. грн, есть лишь 5%. Работа подойдет IT-специалистам или экспертам по маркетингу, рекламе и диджитал-коммуникаций.

Кроме того, SMM-менеджер, может претендовать на зарплату от 700 долларов США, Python developer на временном проекте (до 2 месяцев) может подделать от 2000 долларов США и выше.

Фото: сезонная работа в Украине (grc.ua)

Больше всего вакансий предлагают "тайным" покупателям. В их обязанности входит: делать контрольные закупки определенной продукции, фотографировать результат и написание различных отчетов. Эта профессия является очень популярной, ведь ею пользуются бренды бытовой техники, детских товаров, косметических средств, интернет-магазинов, супермаркетов и кафе. Кроме того, за 4-6 часов работы предлагают до 5 тыс. грн.

Для подработки предлагают вакансии кассира-продавца. Там платят 9-12 тыс. грн. Еще 10% работодателей ищут временных сотрудников в IT-сфере.

Также учитывая то, что уменьшаются карантинные ограничения и приблизилась сезонная работа, то людей активно начали звать в курортные города Украины на работу.