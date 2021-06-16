Леся Никитюк продемонстрировала трендовый повседневный образе

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками новыми фото. Она позировала перед камерой в стильном спортивном костюме, сообщает 24 Канал.

Успешная украинская блогерша и телеведущая Леся Никитюк активно ведет личный блог в инстаграме. Она почти ежедневно публикует там фото и демонстрирует образы, которые может повторить любая модница.

Образ Леси Никитюк

Знаменитость позировала перед камерой на фоне старинного здания. Для прогулки по Киеву Леся Никитюк выбрала удобный наряд. Она примерила бежевый костюм в обтяжку, состоящий из кроп-топа и мини-шорт с высокой посадкой. Поверх телеведущая накинула серый пиджак, который придал образу элегантности. Стильный повседневный look она дополнила золотыми цепочками на талии, браслетом на руке и коричневой кожаной сумочкой.

Леся Никитюк распустила волосы и привычно их выровняла. На лице она сделала легкий макияж. Звезда подчеркнула глаза тушью и накрасила губы пудровой помадой.

Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды

Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды