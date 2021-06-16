16 июня – приметы и что нельзя делать в этот день

16 июня в народном календаре чествуют святого Лукиана. Святой еще в детстве остался сиротой и раздал все свое имущество бедным. Лукиан считается одним из основоположников Антиохийской богословской школы. Также он был редактором библейских текстов, сообщает 24 Канал.

Именины 16 июня празднуют Лукьян, Мария и Григорий.

Приметы 16 июня

Северо-западный ветер предвещает дождливую погоду с туманами.

Туман утром стелется по земле – к солнечной погоде.

Грозы 16 июня означают плохой урожай.

Что нельзя делать 16 июня