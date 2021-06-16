16 июня – приметы и что нельзя делать в этот день
16 июня в народном календаре чествуют святого Лукиана. Святой еще в детстве остался сиротой и раздал все свое имущество бедным. Лукиан считается одним из основоположников Антиохийской богословской школы. Также он был редактором библейских текстов, сообщает 24 Канал.
Именины 16 июня празднуют Лукьян, Мария и Григорий.
Приметы 16 июня
- Северо-западный ветер предвещает дождливую погоду с туманами.
- Туман утром стелется по земле – к солнечной погоде.
- Грозы 16 июня означают плохой урожай.
Что нельзя делать 16 июня
- 16 июня после захода солнца не стоит покидать дом. Верили, что в этот день к людям "цепляются" болезни.
- Не злословьте и не кричите на других.
- Наши предки считали, что на Лукиана нельзя рано ложиться спать. Во время долгого сна человек мог потерять свое здоровье.