На территории военной базы Колумбии взорвалась машина: есть раненые

В Колумбии на территории военной базы в приграничном городе Кукута взорвалась заминированная машина, в результате чего пострадали 36 человек, трое из них в критическом состоянии, пишут иностранные СМИ.

Министр обороны Диего Молано охарактеризовал взрыв как "гнусную террористическую атаку" , направленную на то, чтобы ранить как можно больше солдат.

Посольство США в Боготе сообщило, что небольшая группа американских военнослужащих находилась на базе, когда произошел взрыв, среди них пострадавших нету.

Министр обороны предположил, что за атакой на военных стоит Национально-освободительная армия, крупнейшая из оставшихся повстанческих группировок Колумбии.

Он также сказал, что в этом могли быть замешаны диссиденты из Революционных вооруженных сил Колумбии - группы, которая подписала мирное соглашение с правительством в 2016 году.

Напомним, это не первый случай - в 2019 году в результате взрыва заминированного автомобиля, взорванного ELN в полицейской академии в Боготе, погиб 21 человек, что побудило правительство прекратить мирные переговоры с повстанческой группировкой.