Генсек НАТО потребовал от Украины "большего" для вступления в Альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг требует от Украины "большего" для вступления в блок. В частности, в борьбе с коррупцией, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Украина является страной-претендентом на членство в альянсе.

"У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию" , - заявил он.

Отметим, глава МИД Украины ранее заявил, что для получения ПДЧ Украина уже сделала достаточно реформ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в день саммита НАТО заявил, что Киев сделал все для получения Плана действий по членству в альянсе. Теперь настало время конкретных решений от НАТО.