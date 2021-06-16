Ким Чен Ын призвал корейцев "затянуть пояса" и приготовиться к голоду
Глава КНДР Ким Чен Ын во время открытия крупной политической конференции отметил, что страна может столкнуться с
“крупной нехваткой продовольствия”, а также предупредил о новых ограничениях, связанных с COVID-19. Об этом пишут международные СМИ.
Известно, что из-за пандемии объемы торговли Северной Кореи и Китая сильно снизились, а тайфуны и наводнения уничтожили прошлогодние посевы, оставив страну без резервов.
По оценке южнокорейских специалистов, их северным собратьям может не хватить до 1 млн тонн продовольствия. Худшие последствия в этом случае – дестабилизация рынка и общественная паника.
Во время конференции Ким Чен Ын призвал чиновников
“найти способы”, чтобы увеличить сельскохозяйственное производство.
Напомним, что по официальным данным в КНДР не обнаружено ни одного случая заболевания COVID-19. В правдивость этих сведений верится с трудом, так как система здравоохранения в стране устарела и имеет плохую инфраструктуру. Тем не менее лидер страны сохранил стратегию изоляции, несмотря на вред для экономики.