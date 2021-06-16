Ким Чен Ын призвал корейцев "затянуть пояса" и приготовиться к голоду

Глава КНДР Ким Чен Ын во время открытия крупной политической конференции отметил, что страна может столкнуться с “крупной нехваткой продовольствия” , а также предупредил о новых ограничениях, связанных с COVID-19. Об этом пишут международные СМИ.

Известно, что из-за пандемии объемы торговли Северной Кореи и Китая сильно снизились, а тайфуны и наводнения уничтожили прошлогодние посевы, оставив страну без резервов.

По оценке южнокорейских специалистов, их северным собратьям может не хватить до 1 млн тонн продовольствия. Худшие последствия в этом случае – дестабилизация рынка и общественная паника.

Во время конференции Ким Чен Ын призвал чиновников “найти способы” , чтобы увеличить сельскохозяйственное производство.

Напомним, что по официальным данным в КНДР не обнаружено ни одного случая заболевания COVID-19. В правдивость этих сведений верится с трудом, так как система здравоохранения в стране устарела и имеет плохую инфраструктуру. Тем не менее лидер страны сохранил стратегию изоляции, несмотря на вред для экономики.