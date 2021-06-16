16 июня 2021 - какой сегодня праздник, приметы и запреты

16 июня - 167-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 198 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 3 июня Юлианского календаря, сообщает УНИАН.

В этот день в мире отмечаются Международный день морской черепахи, Международный день семейных денежных переводов, День без оранжевой одежды, День защиты детей Африки, Международный день домашней прислуги.

В США - День исполнения желаний, День благодарности арбористам, День шоколадной помадки, День уксуса, День свежих овощей, на Сейшельских островах - День отца, в Аргентине - День инженера, в ЮАР - День молодежи, в Британии - День святого Ричарда, в Ирландии - День Блума.

Памятные даты 16 июня, годовщины и события

В 1862 году в театре на Бродвее во время представления пьесы «Мазепа» (по Байрону) актриса Ада Менкен появилась полуголой, что привело к неслыханному скандалу и чуть ли не к закрытию театра. Теперь это вызывает только удивление. Сама же Менкен тогда заявила, что была под влиянием классической скульптуры, и что ее костюм был более, чем скромным. Судьба Менкен была насыщенной, хотя короткой. Она была балериной в Нью-Йорке и на Кубе. Организовывала буйволовые охоты и сражалась в Техасе, где попала в плен к индейцам. Печатала стихотворения под псевдонимом Indigena, редактировала газеты. Выступала как актриса во многих городах Америки, с громадным успехом в трагедиях и комедиях в Новом Орлеане, Лондоне и Париже. Умерла в 33 года в Париже.

День рождения «Пепси-Колы». В 1893 году молодой фармацевт Калеб Брэдхэм из Нью-Берна (штат Северная Каролина) создал фармацевтическую смесь из газированной воды, сахара, ванили, редких масел и орехов колы. Вскоре она стала продаваться в аптеках в качестве веселящего, укрепляющего и способствующего пищеварению напитка. Спустя пять лет после изобретения Брэдхэм придумал для нее название – «Пепси-Кола», а 16 июня 1903 года зарегистрировал его как торговую марку. Название было составлено из наименований ингредиентов – пепсина (пищеварительный фермент) и ореха колы. Вскоре Брэдхэм организовал компанию «Пепси-Кола Компани». В 1923 году из-за роста цен на сахар она обанкротилась. Но во время депрессии 1930-х годов в США «Пепси-Кола Компани» организовала успешную атаку на рыночные позиции своего главного конкурента «Кока-Колы». Пепси начали продавать напиток в бутылках по 12 унций за 5 центов. В то время как бутылка «Кока-Колы» объемом 6 унций тоже стоила 5 центов. Во время Второй мировой войны «Пепси-Кола» обошла популярные в то время напитки «Royal Crown» и «Dr. Pepper» и стала напитком номер два после «Кока-Колы». Позиция ее сохранена и на сегодняшний день.

В 1925 году в Гурзуфе открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Первые 80 пионеров разместились в брезентовых палатках.

В 1934 году был создан Союз писателей Украины.

В 1943 году 54-летний Чарли Чаплин женился на 18-летней Уне О’Нил. В этом браке он прожил более 30 лет, вырастив восьмерых детей.

В 1972 году в Нью-Йорке открылся Музей джаза.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 16 июня чтит память святого Лукиллиана. Этот день в народе назвали «Лукьянов», или «Лукьян Ветряк».

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется работать в поле или на огороде. Нельзя пить крепкие напитки и шуметь.

Приметы на 16 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- весь день идет дождь - будет много грибов;

- ветер с севера дует - день будет ясный, с юга или запада - к ненастью.