В ЕС назвали три принципа для дальнейшего взаимодействия с РФ

Новая стратегия Евросоюза в отношении России будет базироваться на трех принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Об этом вечером во вторник, 15 июня, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, ссылаясь на европейские СМИ, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что стратегия будет подготовлена к саммиту ЕС, который пройдет в Брюсселе 24-25 июня.

Анонсируя документ, Боррель также повторил слова американского президента Джо Байдена, сказавшего, что отношения с Россией находятся на самом низком уровне за период после Холодной войны.

"Мы должны отталкивать, мы должны сдерживать и мы должны взаимодействовать в одно и то же время", – отметил дипломат.