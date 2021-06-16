В ЕС назвали три принципа для дальнейшего взаимодействия с РФ
Новая стратегия Евросоюза в отношении России будет базироваться на трех принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Об этом вечером во вторник, 15 июня, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, ссылаясь на европейские СМИ, сообщает Корреспондент.
Отмечается, что стратегия будет подготовлена к саммиту ЕС, который пройдет в Брюсселе 24-25 июня.
Анонсируя документ, Боррель также повторил слова американского президента Джо Байдена, сказавшего, что отношения с Россией находятся на самом низком уровне за период после Холодной войны.
"Мы должны отталкивать, мы должны сдерживать и мы должны взаимодействовать в одно и то же время", – отметил дипломат.
Глава европейской внешней политикой добавил, что будет нелегко их улучшить, потому что перспективы
"не блестящие".