Сезон ягод: предложение превышает спрос, цены идут вниз

В этом году из-за затяжных заморозков ягодный сезон сместился, соответственно объемы на старте были меньше, а цены — выше по сравнению с предыдущим годом. Сейчас ситуация стабилизировалась, и некоторые ягоды, по сравнению с прошлым годом, даже упали в цене. Это связано с большим количеством насаждений, сообщает AgroPortal.

Об этом сообщил директор оптового рынка сельскохозяйственной продукции «Шувар» Иван Федишин.

«Клубники достаточно, уже появляются партии отечественной черешни, а до конца июня ожидаем голубику. Если на старте клубнику можно было приобрести по 120-140 грн/кг, то сейчас ее стоимость около 50 грн/кг. Цены на черешню начинаются от 40 грн/кг за отечественную ягоду и около 120 грн/кг — за импортную», — отмечает он.

По его словам, украинские фермеры научились выращивать качественную ягоду, и все в один голос говорят об увеличении насаждений клубники, малины и голубики в этом году.

«В высокий сезон, как правило, отечественные ягоды имеют более привлекательную цену и вытесняют дорогой импорт. Говорить о дефиците отечественной ягоды в этом году, конечно же, не приходится. Единственное, что может повлиять на урожай, — нестабильная погода», — отмечает Иван Федишин.

О том, что ягоды достаточно, говорит и специалист по развитию плодоовощного рынка Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства UHBDP и фонда «ЛАСКА» Олег Калинин. Он отмечает, что весна 2021-го была благоприятной для завязи ягоды, поэтому ожидается богатый урожай клубники. И даже затяжные ливни, которые были на юге Украины, не повлияли на ситуацию: ягода насыщена влагой, она быстро портится после сбора, но ее очень много. Единственное, что из-за дождей она не годится на переработку, так как имеет низкое содержание сухих веществ и сахаров.