Могилевская снялась в стильном костюме

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала яркий образ. Артистка появилась на публике в стильном летнем костюме, сообщает Обозреватель.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Фанаты оценили лук звезды и засыпали ее комплиментами.

Могилевская позировала на камеру в желтом костюме, состоящем из брюк-клеш и кофты. Также певица дополнила образ сумкой-карманом, декоративным шнурком и кроссовками на толстой подошве.