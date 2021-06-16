Помпео раскритиковал Байдена накануне его встречи с Путиным

Майкл Помпео, глава Госдепартамента (2018–2021) при 45-м президенте США Дональде Трампе, считает отказ нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена от совместного брифинга с российским лидером Владимиром Путиным по итогам встречи в Женеве "слабостью" и "неготовностью, сообщает Лига.net.

Экс-госсекретарь сказал, что "если вы не готовы встать в 6-8 футах от противника, просто выйти и ответить на вопросы СМИ и рассказать миру, что вы обсуждали на встрече, что важно, почему важно, – это проявление невероятной слабости" .

Помпео убежден, что Путин будет на саммите "во всеоружии" , а Байден якобы "уже дал понять Путину, что он робок и не готов противостоять российскому вызову" .

Республиканец считает, что если демократ Байден не будет жестким на переговорах, экс-сотрудник КГБ "почувствует слабость" , и 46-му президенту США "нужно дать понять Путину, что наши военные относят российскую агрессию к топ-угрозам" .

Он напомнил, что в 1980-е командовал "патрулировавшей Железный занавес" танковой частью.

"Наши маневры включали точную и непримиримую демонстрацию огневой мощи, потому что мы знали, что русские превыше всего уважают силу. Снова и снова это проявлялось у них, когда я работал в Конгрессе как глава ЦРУ и госсекретарь", – подчеркнул Помпео.

По словам экс-главы Госдепа, Байден должен остановить “Северный поток-2”, введя санкции против компаний-кошельков и строителей, включая “Газпром”:

"Больше всего пострадают от остановки проекта немецкие элиты, развращенные московскими деньгами".