Nissan свернет производство седанов, но кроме одного

Как пишет издание Car Watch со ссылкой на исполнительного вице-президента компании Асако Хошино, один седан в модельной линейке марки останется — это Skyline нового поколения, сообщает Autoconsulting.

По словам Хошино, Skyline является символом Nissan, и автопроизводитель не откажется от его разработки. Сборка двух других седанов, Nissan Fuga и Cima, которые продаются в Японии, со временем будет свернута.

О том, что Nissan собирается полностью свернуть разработку новых седанов для внутреннего рынка, в минувшие выходные сообщало агентство Nikkei со ссылкой на свои источники. Если верить заверениям нынешнего руководства компании, Skyline эти планы не затронут: судьба модели решена, и у нее будет новое поколение.

Nissan Skyline актуального, 13-го поколения производится с 2013 года, а летом 2019 года модель пережила плановый рестайлиг. За пределами Японии седан продается как Infiniti Q50