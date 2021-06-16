За сутки в Украине вакцинировали более 62 тысяч человек

За сутки в Украине вакцинировали более 62 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки вакцину против коронавируса получили 62 591 человек. Первой дозой привиты 35 462 человека, полностью иммунизированы – 27 129 человек, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения, сообщает Корреспондент.

С начала кампании по вакцинации инъекции сделаны 1 543 265 украинцам, из них получили одну дозу – 1 543 263 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 287 884 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 831 147 прививок.

Количество прививок в сутки (одна доза):

  • Киев – 6 366;
  • Винницкая область – 1 511;
  • Волынская область – 1 110;
  • Днепропетровская область – 2 048;
  • Донецкая область – 1 085;
  • Житомирская область – 1 104;
  • Закарпатская область – 1 575;
  • Запорожская область – 1 626;
  • Ивано-Франковская область – 493;
  • Киевская область – 4 198;
  • Кировоградская область – 636;
  • Луганская область – 297;
  • Львовская область – 1 413;
  • Николаевская область – 1 019;
  • Одесская область – 941;
  • Полтавская область – 1 027;
  • Ровенская область – 394;
  • Сумская область – 884;
  • Тернопольская область – 6 651;
  • Харьковская область – 2 778;
  • Херсонская область – 880;
  • Хмельницкая область – 1 735;
  • Черкасская область – 470;
  • Черниговская область – 1 048;
  • Черновицкая область – 173.

В течение суток работали 515 мобильных бригад, 908 пунктов прививки.

По состоянию на 15 июня в лист ожидания вакцинации записались 692 404 человека.

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