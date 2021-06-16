За сутки в Украине вакцинировали более 62 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки вакцину против коронавируса получили 62 591 человек. Первой дозой привиты 35 462 человека, полностью иммунизированы – 27 129 человек, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения, сообщает Корреспондент.

С начала кампании по вакцинации инъекции сделаны 1 543 265 украинцам, из них получили одну дозу – 1 543 263 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 287 884 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 831 147 прививок.

Количество прививок в сутки (одна доза):

Киев – 6 366;

Винницкая область – 1 511;

Волынская область – 1 110;

Днепропетровская область – 2 048;

Донецкая область – 1 085;

Житомирская область – 1 104;

Закарпатская область – 1 575;

Запорожская область – 1 626;

Ивано-Франковская область – 493;

Киевская область – 4 198;

Кировоградская область – 636;

Луганская область – 297;

Львовская область – 1 413;

Николаевская область – 1 019;

Одесская область – 941;

Полтавская область – 1 027;

Ровенская область – 394;

Сумская область – 884;

Тернопольская область – 6 651;

Харьковская область – 2 778;

Херсонская область – 880;

Хмельницкая область – 1 735;

Черкасская область – 470;

Черниговская область – 1 048;

Черновицкая область – 173.

В течение суток работали 515 мобильных бригад, 908 пунктов прививки.

По состоянию на 15 июня в лист ожидания вакцинации записались 692 404 человека.