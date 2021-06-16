За сутки в Украине вакцинировали более 62 тысяч человек
В Украине за минувшие сутки вакцину против коронавируса получили 62 591 человек. Первой дозой привиты 35 462 человека, полностью иммунизированы – 27 129 человек, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения, сообщает Корреспондент.
С начала кампании по вакцинации инъекции сделаны 1 543 265 украинцам, из них получили одну дозу – 1 543 263 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 287 884 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 831 147 прививок.
Количество прививок в сутки (одна доза):
- Киев – 6 366;
- Винницкая область – 1 511;
- Волынская область – 1 110;
- Днепропетровская область – 2 048;
- Донецкая область – 1 085;
- Житомирская область – 1 104;
- Закарпатская область – 1 575;
- Запорожская область – 1 626;
- Ивано-Франковская область – 493;
- Киевская область – 4 198;
- Кировоградская область – 636;
- Луганская область – 297;
- Львовская область – 1 413;
- Николаевская область – 1 019;
- Одесская область – 941;
- Полтавская область – 1 027;
- Ровенская область – 394;
- Сумская область – 884;
- Тернопольская область – 6 651;
- Харьковская область – 2 778;
- Херсонская область – 880;
- Хмельницкая область – 1 735;
- Черкасская область – 470;
- Черниговская область – 1 048;
- Черновицкая область – 173.
В течение суток работали 515 мобильных бригад, 908 пунктов прививки.
По состоянию на 15 июня в лист ожидания вакцинации записались 692 404 человека.