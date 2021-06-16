Новый кроссовер Opel Mokka уже в Украине

Самая ожидаемая и «горячая» новинка 2021 года от Opel уже прибыла в Украину: встречайте новый кроссовер Opel Mokka, который представлен для знакомства в дилерских центрах Бренда. И мы уверены, что Opel Mokka сможет вас удивить, сообщает Autoconsulting.

Новинка Opel Mokka приготовила немало интересных деталей: новый фирменный дизайн Opel Vizor с крупной черной глянцевой вставкой в передней части, новая концепция салона Opel Pure Panel с большими контрастными дисплеями, современная конструкция и высокотехнологичное оборудование.

В основе автомобиля лежит современная платформа СМР, а под капотом установлены бензиновые турбо-моторы Direct Injection Turbo мощностью 100 л.с. или 130 л.с. – причем более мощный двигатель работает в паре с передовой 8-ступечатой АКПП.

Комплектация кроссовера Opel Mokka может порадовать функциями, которые ранее встречались лишь в автомобилях более высокого класса: удержание в своей полосе движения Lane Keep Assist, распознавание дорожных знаков, бесключевой доступ и запуск двигателя, светодиодные фары ECO LED, климат-контроль, пр.

Причем все это оснащение уже включено в комплектацию Elegance, с которой автомобиль Opel Mokka стартует в Украине. Покупателю остается выбрать лишь тип силового агрегата: 100-сильный 1,2-литровый мотор в паре с 6-ступенчатой МКПП или 130-сильный двигатель в паре с 8-ступенчатой АКПП. Но также покупателю следует выбрать цвет и отделку автомобиля, что поможет максимально полно проявить собственную индивидуальность: шесть вариантов основного цвета кузова, три варианта цвета крыши, и даже возможность заказа контрастного черного окраса капота!

Цена новинки Opel Mokka Elegance стартует с отметки 578 300 грн. за вариант со 100-сильным мотором и механикой. Вариант с двигателем мощностью 130 л.с. и 8-ступенчатой АКПП предлагается по цене от 657 500 грн.