В Нью-Йорке отменят большинство карантинных ограничений

Губернатор Эндрю Куомо заявил, что 70% взрослых в Нью-Йорке получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса - это порог, который, по его словам, штат будет отмечать, ослабив многие из оставшихся правил карантина, запустив фейерверки, пишут иностранные СМИ.

"Что значит 70%? Это означает, что теперь мы можем вернуться к жизни такой, какой мы ее знаем", - сказал Куомо.

Он добавил, что государство отменит правила, обязывающие многие виды бизнеса соблюдать карантинные ограничения.

Кинотеатрам больше не придется оставлять свободные места между посетителями. Рестораны больше не будут вынуждены проводить вечеринки на расстоянии не менее 2 метров друг от друга. Магазинам не придется ограничивать количество клиентов, которые они принимают.

Отметим, что некоторые правила все же сохранятся: жители Нью-Йорка на данный момент будут по-прежнему носить маски в школах, метро, ​​на больших спортивных аренах, в приютах для бездомных, больницах, домах престарелых и тюрьмах.

Невакцинированные жители Нью-Йорка по-прежнему будут носить маски, находясь в общественных местах в закрытых помещениях.

Куомо сообщил, что по всему штату будут устраивать фейерверки, чтобы отпраздновать и почтить память основных работников, которые боролись и борются с коронавирусом.