В Украине стало больше патрулей на мотоциклах

В Украине стало больше мотоциклетных патрулей. Ранее такие «дозорные» функционировали только в Киеве и Львове, теперь же к списку городов присоединилась и Одесса, сообщает АвтоПортал.

О появлении мотопатрулей в Одессе на своей странице в Facebook написал Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. По его словам, на улицы города, выехали первые 10 «копов» на мотоциклах.

Как и киевские, а также львовские коллеги, одесские патрульные прошли усиленный курс обучения, который был разработан МВД вместе с канадскими полицейскими. Последние имеют многолетний опыт патрулирования с использованием мототехники.

Отметим, что мотопатрули в Украине еще существовали со времен ГАИ. После реформы МВД они вернулись в 2018 году – уже в составе новой полиции. Тогда первые такие патрули появились в Киеве. Во Львове же они заработали в 2020 году.

Основная цель подразделения мотопатруля — оперативно добраться туда, куда не могут заехать сотрудники полиции на машинах. Работают такие патрули только во время «летнего» сезона.