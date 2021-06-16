Опубликован дизайн интерфейса Windows 11

В сеть слили скриншоты нового пользовательского интерфейса операционной системы Windows 11. Переработано меню "Пуск", проводник и многое другое, сообщает Обозреватель.

Как пишет The Verge﻿, интерфейс Windows 11 очень похож на то, что изначально было в Windows 10X – ОС для гаджетов с двумя экранами, которая в итоге была отменена.

Визуально самые большие изменения, которые можно заметить, находятся на панели задач. Microsoft разместила здесь значки приложений по центру, очистила область трея и добавила новую кнопку "Пуск" и меню.

Самые большие изменения, которые можно заметить, находятся на панели задач. Источник: theverge.com

Если вы не хотите, чтобы значки приложений и меню "Пуск" располагались по центру, есть возможность переместить их обратно в левую часть.

Меню "Пуск" можно переместить обратно в левую часть. Источник: theverge.com

Обновленное меню "Пуск" представляет собой упрощенную версию того, что существует в Windows 10, но без живых плиток. Оно включает закрепленные приложения, последние файлы и возможность быстро выключать или перезапускать устройства с Windows 11.

В Windows 11 переработан проводник и многое другое. Источник: theverge.com

Microsoft также использует закругленные углы в Windows 11. Они видны в контекстных меню, а также вокруг приложений и проводника.

Microsoft использует закругленные углы в Windows 11. Источник: theverge.com

Новый значок на панели задач помечен как "Виджеты". По слухам, Microsoft возвращает виджеты Windows.

Microsoft возвращает виджеты Windows. Источник: theverge.com

Интерфейс магазина Windows 11 во многом такой же, как и в Windows 10, с доступом ко всем приложениям, которые доступны сейчас.

Интерфейс магазина Windows 11 во многом такой же, как и в Windows 10. Источник: theverge.com

Издание отмечает, что в сеть просочилась ранняя версия Windows 11, поэтому еще не все изменения видны.

this is the new Windows 11 startup sound pic.twitter.com/UQZNFBtAxa — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021