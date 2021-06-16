Лоукостер SkyUp вышел на рекорд
Украинской лоукостер SkyUp, который специализируется на выполнении чартерных и регулярных рейсов, в мае 2021 года совершил рекордное число рейсов в своей истории, сообщает Avianews.
Самолеты авиакомпании вылетели 1419 раз. 870 рейсов были чартерными, 519 — регулярными, 30 — использовались для тренировок экипажей или перегонки воздушных судов в нужный аэропорт и были без пассажиров.
Число вылетов у SkyUp в сутки могло достигать 60, что также является рекордом в 3-летней истории авиакомпании.
В мае лоукостер перевез 209 924 пассажира. Чартерными рейсами воспользовались 152 835 путешественников, регулярными маршрутами — 57 089 пассажиров.
На пассажирский рейсах авиакомпания также перевезла 41,5 тонны грузов.
ТОП-3 чартерных направлений SkyUp по числу перевезенных пассажиров:
- Шарм-эль-Шейх, Египет — 30 770 человек
- Анталия, Турция — 26 159 человек
- Хургада, Египет — 12 407 человек
ТОП-3 регулярных направлений SkyUp по числу перевезенных пассажиров:
- Стамбул, Турция — 6 965 человек
- Тбилиси, Грузия — 6 046 человек
- Батуми, Грузия — 4 222 человек
Статистика направления учитывает пассажиров всех рейсов из аэропортов Украины.
Для сравнения, в докризисный август 2019 года, когда отменялся наибольший спрос на перелеты, SkyUp выполнил 1103 рейса и перевез 186 131 пассажира.