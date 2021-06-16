Лоукостер SkyUp вышел на рекорд

Украинской лоукостер SkyUp, который специализируется на выполнении чартерных и регулярных рейсов, в мае 2021 года совершил рекордное число рейсов в своей истории, сообщает Avianews.

Самолеты авиакомпании вылетели 1419 раз. 870 рейсов были чартерными, 519 — регулярными, 30 — использовались для тренировок экипажей или перегонки воздушных судов в нужный аэропорт и были без пассажиров.

Число вылетов у SkyUp в сутки могло достигать 60, что также является рекордом в 3-летней истории авиакомпании.

В мае лоукостер перевез 209 924 пассажира. Чартерными рейсами воспользовались 152 835 путешественников, регулярными маршрутами — 57 089 пассажиров.

На пассажирский рейсах авиакомпания также перевезла 41,5 тонны грузов.

ТОП-3 чартерных направлений SkyUp по числу перевезенных пассажиров:

Шарм-эль-Шейх, Египет — 30 770 человек

Анталия, Турция — 26 159 человек

Хургада, Египет — 12 407 человек

ТОП-3 регулярных направлений SkyUp по числу перевезенных пассажиров:

Стамбул, Турция — 6 965 человек

Тбилиси, Грузия — 6 046 человек

Батуми, Грузия — 4 222 человек

Статистика направления учитывает пассажиров всех рейсов из аэропортов Украины.

Для сравнения, в докризисный август 2019 года, когда отменялся наибольший спрос на перелеты, SkyUp выполнил 1103 рейса и перевез 186 131 пассажира.