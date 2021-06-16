В Мариуполе ливни нанесли убытков на десятки миллионов гривен

В Мариуполе подсчитали убытки от аномальных ливней, которые накрыли город с 4 по 8 июня: стихия подтопила дома, повредила кровли, здания социальной сферы, сообщает Depo.ua.

За 6 часов выпало аномальное количество осадков — полуторамесячная норма. Общий объем убытков — 52,3 млн грн.

В результате стихии были подтоплены 178 домохозяйств во всех районах Мариуполя. Больше всего пострадал Приморский район — это 119 объектов.

Коммунальным службам уже удалось отремонтировать кровли 38 жилых домов и 61 учебного заведения. После ливней сотрудники "Водоканала" отремонтировали канализационный коллектор. "Автодор" прочистил тюбинги и ливневые системы. Специалисты "Теплосети" и МТТУ осуществили ремонт кровель котельных и тягловых подстанций.

Специальная комиссия горсовета рассматривает возможность оперативного выделения помощи людям, чьи дома были повреждены из-за сильного ливня.

"Размер поддержки зависит от убытков. Это до 15 000 за подтопленный дом вместе двором, и до 8 000 грн. — только за пострадавший двор. Все пострадавшие получили перечень необходимых документов для получения помощи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мариуполь также рассчитывает в этом вопросе на государственную поддержку.