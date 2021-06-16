Названы лучшие и недорогие подержанные SUV

Класс SUV настолько популярен, что сегодня на рынке можно найти немало предложений подержанных кроссоверов и внедорожников по более, чем приемлемым ценам. Чтобы не ошибиться с выбором, журналисты из британского издания What Car составили рейтинг лучших, основываясь на своих тестах и на опросах владельцев, сообщает Autoconsulting.

Сайт адаптировал его к украинским реалиям и результатам наших тестов.

Надо сказать, что многие из тех моделей, которые пользуются популярностью новыми, остались неплохим выбором и после нескольких лет эксплуатации. Речь идет либо о дорестайлинговых версиях, либо о моделях прошлого поколения. Поэтому, с нашим мнением вы также можете ознакомиться.

Renault Duster

Некоторым людям нужен автомобиль, который довезет их куда надо, не смотря на дорожные условия. И Duster готов выполнить это желание. В своей последней генерации Duster был значительно улучшен. Кроме того, Duster не такой простой, как некоторые думают. Здесь есть и радио, и кондиционер.

Плюсы

● Много машины за небольшие деньги

● Большой салон

● Версия 4x4 имеет хорошие внедорожные качества

Минусы

● Скромная комплектация в базовой версии

● Интерьер выглядит слишком просто

● Всего 3 звезды в рейтинге безопасности Euro NCAP

Suzuki SX4 S-Cross

Он не должен вести себя плохо даже после нескольких лет эксплуатации, поскольку в рейтинге надежности What Car занимает в своем классе 6-ю позицию из 25-ти. Британцы рекомендуют 1,0-литровый двигатель с турбонаддувом.

Плюсы

● Есть вариант полного привода

● Щедрая комплектация

● Аккуратная внешность для внедорожника

Минусы

● Неудобное пространство для ног задних пассажиров

● Жесткая подвеска

● Среднее качество отделочных материалов интерьера

Nissan Qashqai

Рекомендуется Qashqai с дизельным мотором и в комплектации среднего уровня, в которой уже есть двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики света и дождя, а также - возможность подключения по Bluetooth. Хотя, по мнению What Car, проблемой иногда может быть надежность автомобиля.

Плюсы

● Хорошая шумоизоляция и комфортная подвеска

● Экономичный дизельный мотор

● Богатое оснащение

Минусы

● Низкая надежность

● Езда на 19-дюймовых колесах некомфортна

● Ограниченная видимость назад

Renault Kadjar

Несмотря на то, что Kadjar построен на одной платформе с Qashqai, он практичнее своего брата благодаря бОльшему багажнику. Топливная эффективность немного лучше, если вы выберете дизель. Но британцы рекомендуют брать бензиновый двигатель начального уровня, который был усовершенствован.

Плюсы

● Просторный салон

● Багажник больше, чем у собрата Nissan Qashqai

● Тихие бензиновые двигатели

Минусы

● Не самое лучшее качество

● Не всегла стабильно работающие тормоза

● Неуверенная езда на больших скоростях

Hyundai Tucson

Британцы считают, что Tucson дает вам все, что можно было бы ожидать от семейного внедорожника: много места, хорошее оснащение и даже легкосплавные диски. What Car рекомендует выбрать вариант с 1,7-литровым дизелем с передним приводом вместо 2,0-литрового полноприводного. В этом случае, и сама покупка, и эксплуатация обойдутся недорого.

Плюсы

● Пятилетняя гарантия

● Хорошее оснащение

● Разумные цены

Минусы

● Пластмассовый интерьер

● Жестковатая подвеска

● Некоторые двигатели могут быть прожорливыми

KIA Sportage

По сравнению с Tucson, вы можете за те же деньги получить немного более новый Sportage. К тому же, благодаря популярности этой модели, на вторичном рынке есть хороший выбор.

Плюсы

● Просторный и практичный салон

● Хорошее соотношение цены и качества

● Легкое рулевое управление

Минусы

● Дизельный двигатель может быть шумным

● Не самая лучшая плавность хода

● Средние отзывчивость руля и острота управления

Volkswagen Tiguan

Tiguan является одним из самых сложных вариантов выбора в этом списке. В том же возрасте, что и его соперники, он по прежнему держит высокую цену. Поэтому, чтобы уложиться в бюджет, можно взять предыдущее поколение, но после рестайлинга. Там уже предлагаются датчики света и дождя, передние и задние датчики парковки и двухзонный климат-контроль.

Плюсы

● Хорошее качество отделки интерьера

● Эффективные двигатели

● Просторный салон

Минусы

● Жестковатая подвеска

● Ограниченная проходимость по бездорожью

● Сравнительно дорогой

Skoda Yeti

Yeti - отличный семейный внедорожник. А его единственный реальный недостаток в том, что технологии его информационно-развлекательной системы немного устарели, по сравнению с более современными конкурентами. Yeti - не самый большой внедорожник снаружи, но благодаря своему квадратному экстерьеру он удивительно просторен внутри, а универсальные сиденья максимально используют это пространство. Он крепкий, но при этом забавный и удивительно практичный.

Плюсы

● Удовольствие от вождения на внедорожнике

● Просторный салон

● Достаточно эффективные двигатели

Минусы

● Слишком сильные аэродинамические шумы и слабая шумоизоляция днища

● Может “козлить” на плохой дороге

● Съемные задние сиденья неудобны

SEAT Ateca

Ateca предыдущего поколения как раз начал появляться на вторичном рынке, после выхода новой генерации этой модели. Даже базовый 1,0-литровый бензиновый двигатель на удивление хорош. В What Car считают, что Ateca ездит намного лучше, чем все перечисленные выше модели. Кроме того, он практичен и имеет просторный салон, который идеально подходит для семейного авто.

Плюсы

● Просторный салон

● Лучшая в своем классе управляемость

● Удобное загрузочное пространство

Минусы

● Некоторые конкуренты предлагают более удобную посадку

● Интерьер не такой уж шикарный

● Не всегда экономичен