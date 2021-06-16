Названы лучшие и недорогие подержанные SUV
Класс SUV настолько популярен, что сегодня на рынке можно найти немало предложений подержанных кроссоверов и внедорожников по более, чем приемлемым ценам. Чтобы не ошибиться с выбором, журналисты из британского издания What Car составили рейтинг лучших, основываясь на своих тестах и на опросах владельцев, сообщает Autoconsulting.
Сайт адаптировал его к украинским реалиям и результатам наших тестов.
Надо сказать, что многие из тех моделей, которые пользуются популярностью новыми, остались неплохим выбором и после нескольких лет эксплуатации. Речь идет либо о дорестайлинговых версиях, либо о моделях прошлого поколения. Поэтому, с нашим мнением вы также можете ознакомиться.
Renault Duster
Некоторым людям нужен автомобиль, который довезет их куда надо, не смотря на дорожные условия. И Duster готов выполнить это желание. В своей последней генерации Duster был значительно улучшен. Кроме того, Duster не такой простой, как некоторые думают. Здесь есть и радио, и кондиционер.
Плюсы
● Много машины за небольшие деньги
● Большой салон
● Версия 4x4 имеет хорошие внедорожные качества
Минусы
● Скромная комплектация в базовой версии
● Интерьер выглядит слишком просто
● Всего 3 звезды в рейтинге безопасности Euro NCAP
Suzuki SX4 S-Cross
Он не должен вести себя плохо даже после нескольких лет эксплуатации, поскольку в рейтинге надежности What Car занимает в своем классе 6-ю позицию из 25-ти. Британцы рекомендуют 1,0-литровый двигатель с турбонаддувом.
Плюсы
● Есть вариант полного привода
● Щедрая комплектация
● Аккуратная внешность для внедорожника
Минусы
● Неудобное пространство для ног задних пассажиров
● Жесткая подвеска
● Среднее качество отделочных материалов интерьера
Nissan Qashqai
Рекомендуется Qashqai с дизельным мотором и в комплектации среднего уровня, в которой уже есть двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики света и дождя, а также - возможность подключения по Bluetooth. Хотя, по мнению What Car, проблемой иногда может быть надежность автомобиля.
Плюсы
● Хорошая шумоизоляция и комфортная подвеска
● Экономичный дизельный мотор
● Богатое оснащение
Минусы
● Низкая надежность
● Езда на 19-дюймовых колесах некомфортна
● Ограниченная видимость назад
Renault Kadjar
Несмотря на то, что Kadjar построен на одной платформе с Qashqai, он практичнее своего брата благодаря бОльшему багажнику. Топливная эффективность немного лучше, если вы выберете дизель. Но британцы рекомендуют брать бензиновый двигатель начального уровня, который был усовершенствован.
Плюсы
● Просторный салон
● Багажник больше, чем у собрата Nissan Qashqai
● Тихие бензиновые двигатели
Минусы
● Не самое лучшее качество
● Не всегла стабильно работающие тормоза
● Неуверенная езда на больших скоростях
Hyundai Tucson
Британцы считают, что Tucson дает вам все, что можно было бы ожидать от семейного внедорожника: много места, хорошее оснащение и даже легкосплавные диски. What Car рекомендует выбрать вариант с 1,7-литровым дизелем с передним приводом вместо 2,0-литрового полноприводного. В этом случае, и сама покупка, и эксплуатация обойдутся недорого.
Плюсы
● Пятилетняя гарантия
● Хорошее оснащение
● Разумные цены
Минусы
● Пластмассовый интерьер
● Жестковатая подвеска
● Некоторые двигатели могут быть прожорливыми
KIA Sportage
По сравнению с Tucson, вы можете за те же деньги получить немного более новый Sportage. К тому же, благодаря популярности этой модели, на вторичном рынке есть хороший выбор.
Плюсы
● Просторный и практичный салон
● Хорошее соотношение цены и качества
● Легкое рулевое управление
Минусы
● Дизельный двигатель может быть шумным
● Не самая лучшая плавность хода
● Средние отзывчивость руля и острота управления
Volkswagen Tiguan
Tiguan является одним из самых сложных вариантов выбора в этом списке. В том же возрасте, что и его соперники, он по прежнему держит высокую цену. Поэтому, чтобы уложиться в бюджет, можно взять предыдущее поколение, но после рестайлинга. Там уже предлагаются датчики света и дождя, передние и задние датчики парковки и двухзонный климат-контроль.
Плюсы
● Хорошее качество отделки интерьера
● Эффективные двигатели
● Просторный салон
Минусы
● Жестковатая подвеска
● Ограниченная проходимость по бездорожью
● Сравнительно дорогой
Skoda Yeti
Yeti - отличный семейный внедорожник. А его единственный реальный недостаток в том, что технологии его информационно-развлекательной системы немного устарели, по сравнению с более современными конкурентами. Yeti - не самый большой внедорожник снаружи, но благодаря своему квадратному экстерьеру он удивительно просторен внутри, а универсальные сиденья максимально используют это пространство. Он крепкий, но при этом забавный и удивительно практичный.
Плюсы
● Удовольствие от вождения на внедорожнике
● Просторный салон
● Достаточно эффективные двигатели
Минусы
● Слишком сильные аэродинамические шумы и слабая шумоизоляция днища
● Может “козлить” на плохой дороге
● Съемные задние сиденья неудобны
SEAT Ateca
Ateca предыдущего поколения как раз начал появляться на вторичном рынке, после выхода новой генерации этой модели. Даже базовый 1,0-литровый бензиновый двигатель на удивление хорош. В What Car считают, что Ateca ездит намного лучше, чем все перечисленные выше модели. Кроме того, он практичен и имеет просторный салон, который идеально подходит для семейного авто.
Плюсы
● Просторный салон
● Лучшая в своем классе управляемость
● Удобное загрузочное пространство
Минусы
● Некоторые конкуренты предлагают более удобную посадку
● Интерьер не такой уж шикарный
● Не всегда экономичен