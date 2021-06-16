Партия "Голос" официально распадается
Партия "Голос" окончательно распадается. 10 депутатов заявляют о создании объединения "Справедливість".
Об этом сообщил нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.
По словам политика, в объединение
"Справедливість" вошли:
Лозинский, Шараскин, Клименко, Устинова, Пипа, Стефанишина, Бобровская, Цабаль, Юрчишин и Васильченко.
Кроме того, стало известно, что накануне половина фракции
"Голос" заявила о недоверии главе фракции Железняку и главе партии Рудык, которая, к слову, пропустила 60% заседаний. В связи с этим, они инициируют отзыв Рудык из депутатов.
Также Гончаренко отметил, что
"красной линией" для
"Голоса" стало голосование их оппонентов во фракции, а именно
"за включение в повестку дня законопроектов об отмене некоторых положений закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".