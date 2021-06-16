Партия "Голос" официально распадается

Партия "Голос" окончательно распадается. 10 депутатов заявляют о создании объединения "Справедливість".

Об этом сообщил нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко﻿.

По словам политика, в объединение "Справедливість" вошли:

Лозинский, Шараскин, Клименко, Устинова, Пипа, Стефанишина, Бобровская, Цабаль, Юрчишин и Васильченко.

Кроме того, стало известно, что накануне половина фракции "Голос" заявила о недоверии главе фракции Железняку и главе партии Рудык, которая, к слову, пропустила 60% заседаний. В связи с этим, они инициируют отзыв Рудык из депутатов.