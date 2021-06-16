В Киеве "засветился" спорткар как у Джеймса Бонда

В центре Киева сняли раритетный спорткар BMW Z8 2003 года. Всего выпустили только 5703 таких родстера, а еще авто прославился благодаря фильму "И целого мира мало" о Джеймсе Бонде, сообщает 24 Канал.

Номер автомобиля как раз напоминает об агенте 007. Хотя и без него спорткар БМВ привлекает внимание своим элегантным дизайном. Как известно, разработчики Z8 вдохновлялись BMW 507.

Двигатель и КПП позаимствованы у BMW M5 E39, то есть родстер оснащен 4,9-литровым 400-сильным V8 и 6-ступенчатой механикой. Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Следует отметить, что в Украине несколько BMW Z8, причем некоторые из них – даже в тюнинге.