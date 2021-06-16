В ОП ищут замену Витренко
Руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко" Мирослав Гай заявил, что на Банковой обсуждают кандидатуры для замены главы "Нафтогаза" из-за предписания НАПК о назначении Юрия Витренко с нарушением закона, сообщает Деловая столица.
"В политических кулуарах уже распространяется информация, что в Офисе президента уже начали обсуждение кандидатов на замену Витренко. В списке лидеров называют экс-депутата Ольгу Белькову, бывшего главу "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука, руководителя Госгеонадр Романа Опимаха и несколько выходцев из самого "Нафтогаза" — Сергея Перелому и Олега Прохоренко", — написал Гай.
Он отметил, что НАПК вынесло предписание Кабинету Министров Украины по поводу ликвидации нарушений статьи 26 Закона Украины
"О предотвращении коррупции" при назначении председателя правления НАК
"Нафтогаз Украины". Суть предписания заключается в том, что Витренко был назначен с нарушением закона.
По его мнению, власть должна выполнить предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, иначе рискует получить крайне негативную реакцию Запада, который очень чутко относится к любому наступлению на антикоррупционные органы.
"Рекомендую команде недореформаторов, прекратить нарушать закон и не разрушать антикоррупционную реформу и структуру", — написал Гай.
Напомним, ранее глава НАПК Александр Новиков направил правительству предписание о необходимости отменить распоряжение Кабинета министров о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" и контракт с ним.