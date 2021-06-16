В ОП ищут замену Витренко

Руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко" Мирослав Гай заявил, что на Банковой обсуждают кандидатуры для замены главы "Нафтогаза" из-за предписания НАПК о назначении Юрия Витренко с нарушением закона, сообщает Деловая столица.

"В политических кулуарах уже распространяется информация, что в Офисе президента уже начали обсуждение кандидатов на замену Витренко. В списке лидеров называют экс-депутата Ольгу Белькову, бывшего главу "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука, руководителя Госгеонадр Романа Опимаха и несколько выходцев из самого "Нафтогаза" — Сергея Перелому и Олега Прохоренко" , — написал Гай.

Он отметил, что НАПК вынесло предписание Кабинету Министров Украины по поводу ликвидации нарушений статьи 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции" при назначении председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" . Суть предписания заключается в том, что Витренко был назначен с нарушением закона.

По его мнению, власть должна выполнить предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, иначе рискует получить крайне негативную реакцию Запада, который очень чутко относится к любому наступлению на антикоррупционные органы.

"Рекомендую команде недореформаторов, прекратить нарушать закон и не разрушать антикоррупционную реформу и структуру" , — написал Гай.

Напомним, ранее глава НАПК Александр Новиков направил правительству предписание о необходимости отменить распоряжение Кабинета министров о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" и контракт с ним.