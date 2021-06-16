В РФ обнаружили новый штамм COVID

Специалисты обнаружили в Москве новую разновидность коронавируса, которая является измененным индийским штаммом, "Спутник V" показывает эффективность против него в лабораторных условиях. Об этом, ссылаясь на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, сообщает Интерфакс.

"Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве - а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность "Спутника V" к этим штаммам", - сказал Гинцбург.

Лабораторные исследования показывают высокую эффективность вакцины "Спутник V" в отношении индийского штамма коронавируса.

"Если речь идет об эффективности (вакцины "Спутник V") в лабораторных условиях - есть снижение 1,4-2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично", - сказал Гинцбург.

По его словам, "Спутник V" создает очень большой запас по концентрации антител. Получив вакцину, человек будет защищен от индийского штамма, подчеркнул он.