Минфин сообщил, во сколько Украине обошелся COVID-19 с начала года

Украина за пять месяцев текущего года потратила 19,5 млрд грн на борьбу с распространением COVID-19, что составляет около 60% от запланированного бюджета, сообщает УНИАН.

В частности, на оплату медучреждениям услуг стационара и вакцинации населения выделено 8,3 млрд грн, на закупку вакцин – 6,7 млрд грн, на приобретение товаров и услуг для предотвращения COVID-19 – 1,4 млрд грн.

Также больницы получили 400 млн грн. субвенций на закупку кислорода.

Кроме того, с начала года из бюджета направлено 1,6 млрд грн. на социальную поддержку населения в условиях карантина, еще 700 млн грн. - на выплаты пособия по безработице, 400 млн грн. – на выплату больничных.

В Минфине добавили, что в целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 33 млрд грн.