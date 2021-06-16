"Большая стройка" объездной Трускавца набирает обороты

Курортный Трускавец, дороги которого пострадали в результате карстовых оползней, уже осенью этого года будет иметь удобное транспортное сообщение с остальным регионом, сообщает УНИАН.

Вокруг города новую объездную дорогу, говорится в сообщении на официальной Facebook-странице "Большого строительства".

В 2017-2020 годах вокруг Трускавца образовались карстовые пропасти. В частности, в прошлом году новая пропасть между Трускавцом и Дрогобычем, после чего движение транспорта закрыли.

Для того, чтобы добраться до курорту, надо делать объезд через Стебник или Борислав, что увеличивает время в пути. Поэтому создание объездной Трускавца, которое происходит по программе Владимира Зеленского «Большое строительство».

Новый участок протяженностью 3,8 км станет частью автодороги Т-14-02 Сходница-Песочная и соединит туристические маршруты Львовщины безопасной дорогой европейского уровня.

Работы, которые начались в октябре прошлого года, продолжает компания «Автомагистраль-Юг». В прошлом году успели расчистить участок от кустов и кустарников, начать сооружение земляного полотна и строительство водопропускных труб.

Сейчас бригады, в которых задействовано 50 рабочих и 30 единиц техники, выполняют земляные работы и параллельно укладывают водопропускные трубы через виток реки Вишница.

Новый участок дороги будет иметь две кольцевые развязки на сообщении с основной автодорогой, сооружения для очистки сточных вод с поверхности автомобильной дороги, переходные скоростные полосы, новое барьерное ограждение, дорожные знаки и разметку.

Срок завершения работ - осень 2021 года.