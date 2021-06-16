Большинство управляющих фондами считают биткоин пузырем

81% опрошенных Bank of America фондовых менеджеров назвал рынок биткоина пузырем, несмотря на падение цены в мае на 35, сообщает ForkLog.

В прошлом месяце такого мнения придерживались 75% респондентов.

Данные: Bloomberg.

При этом по результатам опроса, который фиксирует мнение 207 инвесторов с суммарными активами на $645 млрд, длинные позиции в криптовалюте названы вторыми по востребованности после ставок на рост сырьевых товаров, пишет Bloomberg.

Данные: Bloomberg.

В числе других моментов опроса Bank of America: