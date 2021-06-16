Большинство управляющих фондами считают биткоин пузырем

Большинство управляющих фондами считают биткоин пузырем

81% опрошенных Bank of America фондовых менеджеров назвал рынок биткоина пузырем, несмотря на падение цены в мае на 35, сообщает ForkLog.

В прошлом месяце такого мнения придерживались 75% респондентов.

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Данные: Bloomberg.

При этом по результатам опроса, который фиксирует мнение 207 инвесторов с суммарными активами на $645 млрд, длинные позиции в криптовалюте названы вторыми по востребованности после ставок на рост сырьевых товаров, пишет Bloomberg.

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Данные: Bloomberg.

В числе других моментов опроса Bank of America: 

  • 72% респондентов назвали инфляцию временным явлением; 
  • 63% ожидают, что ФРС подаст сигнал о сокращении денежных вливаний в экономику в августе-сентябре;
  • 53% инвесторов уверены, что коррекция на рынке акций в ближайшие шесть месяцев будет менее 10%.

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