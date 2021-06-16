У Volvo появится компактный электрический кроссовер

Шведская компания Volvo в начале года представила электрокар C40 Recharge, но в компании уже работают над созданием еще более компактной модели кроссовера на электротяге. Предположительно она получит индекс ХС20 или ХС30, сообщает Обозреватель.

По своим размерам и характеристикам новинка призвана составить конкуренцию таким моделям, как Ford Puma, Peugeot e-2008 и Opel Mokka-e. Но, можно с уверенностью сказать, что новинка от шведского бренда будет относиться к премиальному сегменту и находиться в более дорогом ценовом диапазоне.

Новый кроссовер будет построен на платформе Geeely SEA. Источник: Volvo

Еще одно очевидно, что компактный электрокросс будет использовать модульную платформу SEA материнской компании Geely, которая дебютировала весной нынешнего года на новом электромобиле Zeekr 001.

Пока еще рано говорить о каких-либо технических характеристиках, но то, что это будет электромобиль ни у кого не вызывает сомнения. Кроме того, можно предположить, что кроссовер не будет обладать большим запасом хода, но зато его батарея сможет быстро заряжаться и обеспечивать максимальную мобильность в пределах мегаполиса. Также, для снижения массы и снижения себестоимости автомобиль получит компактный электромотор и привод на передние колеса.

Для снижения массы и снижения себестоимости автомобиль получит компактный электромотор и привод на передние колеса. Источник: Volvo

Если все пойдет по плану, то первые прототипы новинки мы увидим уже в следующем году, а серийное производство стартует годом позже. По словам руководителя компании Хакана Самуэльссона использование платформы SEA позволит "существенно сократить расходы на разработку новинки и повысить ее конкурентоспособность". Также он отметил, что "клиренс и внедорожные способности – не самые важные характеристики в сегодняшних реалиях".

Volvo станет первым автопроизводителем в мире, который будет использовать сталь, выплавленную без использования ископаемого топлива. Источник: Volvo

Стоит также отметить, что компания Volvo достаточно активно продвигается по пути снижения вредных выбросов в атмосферу. Благодаря сотрудничеству со сталелитейной компанией SSAB, она станет первым автопроизводителем в мире, который будет использовать в конструкции своих машин сталь, выплавленную без использования ископаемого топлива (fossil-free steel).