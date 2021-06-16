Анна Седокова засветила пышную грудь в трендовом купальнике

Украинская певица Анна Седокова поделилась с поклонниками фото, на котором позировала в трендовом вязаном купальнике лилового цвета. Свой образ она дополнила стильными солнцезащитными очками, сообщает Обозреватель.

Соответствующий снимок 38-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Седокова продемонстрировала стройную фигуру и пышную грудь.

Анна Седокова позирует в откровенном купальнике. Источник: Instagram annasedokova

Поклонники пришли в восторг от пикантного фото Седоковой. Фанты засыпали артистку множеством комплиментов, отметив, что она очень сексуальная.