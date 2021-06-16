Почему правительство останавливает блоки АЭС, но хочет повышать тарифы

Из-за наступления более теплой погоды потребность в электроэнергии снизилась, и некоторых ее производителей стали просто отключать, сообщает Деловая столица.

Однако почему же под раздачу попала дешевая атомка?

Блоки — стоп!

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) 13 июня вывела в холодный резерв, планово разгрузила и отключила от сети энергоблок №4 мощностью 1 ГВт, сообщила пресс-служба станции. Объяснили такое решение просто: в стране значительное перепроизводство электроэнергии, спрос на нее упал, а цены на рынке — снизились. В таких условиях дальнейшее производство стало нецелесообразным.

Спрос на электричество снижается, потому что пришла более теплая погода — чем выше температура, тем меньше потребление тока в стране. Например, если в период с 31 мая по 6 июня среднесуточная температура составила 15,1 градуса, то в следующую неделю — 7-13 июня — уже 18,3 градуса. Это и привело к тому, что потребление электроэнергии во вторую неделю июня снизилось на 1,6% по сравнению с предыдущей.

И еще до того, как 13 июня был отключен энергоблок №4 ЗАЭС, диспетчеры ограничивали производство на других атомных станциях: 8 июня — на Ровненской АЭС, а позднее до 86% от номинальной мощности был разгружен блок №3 Южно-Украинской АЭС. Всего же на конец недели 7-13 июня суммарные балансовые ограничения АЭС составили 1390 МВт.

Энергетика в Украине: кто и сколько производит

Атомные станции традиционно являются самыми крупными производителями электроэнергии в Украине, АЭС работают в режиме базовой мощности — и днем, и ночью они вырабатывают стабильно одинаковые объемы электроэнергии. При этом электроэнергия АЭС — самая дешевая по сравнению с другими производителями.

За 7-13 июня доля АЭС в общем объеме производства электроэнергии в стране составила 58,7%. Вклад остальных производителей в генерацию электроэнергии распределился следующим образом: доля тепловых электростанций (ТЭС) составила 18,3%, гидроэлектростанций (ГЭС) — 10,9%, солнечных электростанций (СЭС) — 6,4%, ветровых (ВЭС) — 1,2%, теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) — 4%. Еще полпроцента приходится на другие виды генераций.

Сами себе навредили

Нынешняя остановка атомных блоков, на которых производится самая дешевая электроэнергия — это ожидаемая история, отмечает член коллегии Госатомрегулирования Ольга Кошарная. По ее словам, атомные станции должны работать на полную мощность в осенне-зимний период, когда потребление высокое, и зарабатывать деньги. Летом же всем производителям электроэнергии становится тесно на рынке, который ограничен рамками объема ее потребления. Поэтому и приходится отключать атомные блоки.

Однако атомные электростанции — не единственные, кто сейчас страдает от переизбытка электроэнергии на рынке. По данным "Укрэнерго", в период 7-13 июня ограничения накладывались и на производителей электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). Всего за неделю было 8 таких ограничений, но при этом, например, 9 июня ограничения достигли почти 2 ГВт. Эта означает, что ВИЭ-станциям не дали произвести столько электроэнергии, сколько генерируют два таких блока, как остановленный на Запорожской АЭС. Хотя деньги за непроизведенную и непроданную электроэнергию солнечным станциям все равно придется заплатить — закон "О рынке электроэнергии" гарантирует солнечным электростанциям, что вся их электроэнергия будет выкуплена.

Ольга Кошарная объясняет введение ограничений для производителей несколькими факторами. Первый — из-за дождливой погоды в реках, на которых расположены гидроэлектростанции, очень много воды, и компания "Укргидроэнерго" вынуждена сбрасывать ее, производя электроэнергию не только в период пикового потребления, когда нужно балансировать энергосистему, но и в остальное время суток.

Вторая причина ограничений — в Украине построено слишком много солнечных электростанций, которые, как известно, выдают электроэнергию только днем. В то же время ветровых станций или станций на биогазе, которые могут генерировать электроэнергию круглосуточно — явно недостаточно. Например, за вторую неделю июня на долю солнечных электростанций пришлось 85% производства электроэнергии, а на ветровые — только 15%.

Из-за такого дисбаланса производство "зеленой" электроэнергии (СЭС и ВЭС совместно) на суточном графике выглядит как тонкий удав, съевший огромного слона: рано утром — производство минимальное, днем — максимальное, вечером — снова минимальное. Например, по состоянию на 5 утра 14 июня "зеленая" энергетика выдавала 94 МВт мощности, к 12 дня именно за счет включения в работу солнечных электростанций выработка выросла почти в 30 раз — до 2732 МВт, а к 21:00, когда солнце ушло и остались только ветровые станции, производство снизилось до 257 МВт.

Если бы доля ветровых станций была бы значительно больше, а солнечных — меньше, производство "зеленой" электроэнергии было бы более ровным в течение суток, а значит — более легким для балансирования системы. Однако нынешний неравномерный график производства и является той причиной, по которой энергосистему сложно балансировать, используются все доступные методы, в том числе — и принудительное ограничение производства.

При этом отключения АЭС от работы с их дешевой электроэнергией нельзя заменить, например, отключением угольных ТЭС, которые производят более дорогую, чем АЭС, электроэнергию, да еще и коптят небо. Ведь угольные блоки используются для балансирования системы, да и деньги они также должны зарабатывать — шахтеры, которые добывают уголь для ТЭС, также хотят получать зарплату. А ограничивать выработку электроэнергии на солнечных электростанциях еще больше нет смысла, поскольку все равно, как указывалось выше, ее нужно будет оплачивать.

Между тем правительство, хоть и откладывает окончательное решение, продолжает вынашивать план повышения тарифов на электроэнергию. Дискуссия идет только вокруг схемы повышения (сразу или постепенно) и сроков, когда оно начнется.