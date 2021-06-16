Минобороны передаст на приватизацию три отеля

Министерство обороны Украины передаст из своего портфеля активов три гостиницы в Киеве, Львове и Кривом Роге Фонду государственного имущества (ФГИ) для дальнейшей приватизации, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, речь о гостиницах "Власта" во Львове, "Козацкий" в Киеве и "Братислава" в Кривом Роге.

"Благодарим министра обороны, письма уже направлены в Фонд, и надеюсь, что в ближайшее время эти объекты уйдут на приватизацию", – сказал он.

По его словам, указанные гостиницы являются неприбыльными.