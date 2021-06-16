Украинцам не выдают свидетельства вакцинации: комментарии Минздрава

Некоторые украинцы, которые уже получили две дозы вакцины против COVID-19, столкнулись с отказом семейного врача выдать международное свидетельство о вакцинации, сообщает Лига.net.

Причина, которую называют – отсутствие специальных бланков желтого цвета. Из-за этого некоторым пациентам приходится приходить к врачу за справкой со своей желтой бумагой.

В Министерстве здравоохранения говорят, что такого требования нет. И отдельных специальных бланков тоже нет.

"Нет отдельного требования относительно цвета бумаги, на котором должно печататься Международное свидетельство о вакцинации", – пояснили в Минздраве.

Международное свидетельство о вакцинации и COVID-сертификаты, которые внедряют с 1 июля, – это разные документы. Свидетельство о вакцинации – это документ о сделанных прививках, который соответствует международным медико-санитарным нормам, утвержденным ВОЗ в 2005 году. В такие свидетельства еще до пандемии коронавируса вносили данные о прививках против гриппа, полиомиелита, кори и других инфекционных заболеваний.

Свидетельство о вакцинации может получить человек, который полностью вакцинирован против COVID-19, то есть получила две дозы. А если вы до сих пор не получили вторую дозу, а уже пора – Минздрав объяснил, как действовать.

Документ выдают только в бумажной форме. Этим занимается семейный врач. Тот должен распечатать свидетельство через медицинскую карту пациента с электронного здравоохранения, где есть данные о вакцинации пациента, например, портал Helsi.

Некоторые врачи также говорят, что им еще предстоит провести тренинг, как выдавать свидетельства. Но другие при этом уже выдают документы без проблем.

Каково международное свидетельство и что в нем пишут

Документ выглядит на белой бумаге.

Источник: facebook.com/nataliya.timko

По сути, это напечатанные на бумаге формата А4 любого цвета данные о вакцинации, взятые из медицинской информационной системы с печатью врача и подписью пациента.

В Минздраве объясняют:

свидетельство заполняется на основании данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения;

заполняется на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке;

содержит персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей записываться так же, как в загранпаспорте гражданина, или по правилам транслитерации), а также информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т. д.);

обязательно имеет официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача;

должно быть подписано пациентом или его уполномоченным представителем.

Также в Минздраве добавляют, что свидетельство будет действительным только в том случае, если введена вакцина одобрена к экстренному применения ВОЗ.

Срок действия свидетельства – один год с возможностью продления.

"Если у человека есть абсолютные противопоказания к проведению прививки против COVID-19, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинском и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения", – пояснили в Минздраве.

Некоторые пользователи отмечают, что уже получили такие свидетельства и успели даже съездить с ними за границу. В аэропорту, говорят, принимают распечатанный документ на белом листе без результатов ПЦР-теста. Речь идет о поездках в Турцию и Болгарию.