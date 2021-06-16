Ferrari анонсировала дату дебюта гибридного суперкара

Итальянская компания Ferrari 24 июня представит гибридный суперкар с мотором V6. Новинка станет следующим шагом компании на пути к экологически чистому будущему бренда, сообщает Обозреватель.

Два года назад компания Ferrari представила первый в своей истории гибридный суперкар SF90 Stradale с V8 и тремя электромоторами. Суммарная мощность такого силового агрегата достигает 1000 л.с.

Теперь пришла очередь модели попроще и подешевле, ведь не каждому по карману авто за 430 тысяч евро, пусть и с "гарцующим жеребцом" на капоте. Поэтому уже 24 июня мы станем свидетелями появления нового гибридного Ferrari, о чем сообщает Ferrari на своем Youtube-канале.

Ferrari SF90 Stradale. Источник: Ferrari

Автомобиль неоднократно в течение года попадался на глаза фотошпионам. Новинка, получившая кодовое обозначение F171, получит гибридный силовой агрегат. Он будет состоять из 3-литрового бензинового мотора V6 с двумя турбинами и тягового электромотора, который позволит автомобилю перемещаться без вредных выбросов в атмосферу.

SF90 Stradale оснащается V8 и тремя электромоторами. Источник: Ferrari

Ferrari F171 призван составить конкуренцию гибридному 670-сильному McLaren Artura. По своим техническим и динамическим характеристикам новинка будет близка к Ferrari F8 Tributo, но за меньшие деньги и без восьмицилиндрового двигателя.

Внешний вид автомобиля пока остается тайной за семью печатями, но предполагается, что он унаследует ряд стилистических элементов от флагманского Ferrari SF90 Stradale.