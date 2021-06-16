Биткоин взлетел на 20% за неделю

После признания биткоина платежным средством в Сальвадоре курс этой криптовалюты за неделю вырос на 20%. На пике биткоин достиг 41 тыс. долларов и в закрепился у отметки 40 тыс. долларов, сообщает Сегодня.

Рынок криптовалют воспрянул даже на небольшое население Сальвадора (всего 6,5 млн человек).

По данным CoinDesk, в первой половине дня 16 июня биткоин торгуется по 40 тыс. долларов за монету. Капитализация криптовалюты составляет 750 млрд долларов.

Курс биткоина 16 июня

Кроме того, стало известно, что объединенные Арабские Эмираты планируют к 2030 году удвоить ВВП за счет криптовалют и блокчейна.

На фоне такого оптимизма одного из инвесторов в биткоин, глава MicroStrategy Майкл Сейлор в интервью CNBC заявил, что эта криптовалюта не единственная, которую впереди ждет светлое будущее.

Сейлор обратил внимание на то, что криптовалюты разным целям. Например, биткоин он назвал "цифровой собственностью" , которая может служить инструментом для сохранения сбережений. Во второй капитализации криптовалюте - Ethereum - Сейлор увидел активный, способный, по его мнению, использовать этот рынок финансовых услуг.