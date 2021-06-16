Доза Pfizer после AstraZeneca показала неожиданную эффективность

Немецкие ученые проверили смешанный режим антикоронавирусной вакцинации, и пришли к позитивным выводам. Если первая доза была векторной вакциной (Oxford-AstraZeneca), то получение второй дозы мРНК-вакциной (Pfizer/BioNTech или Moderna) даст усиленный и безопасный иммунный ответ, сообщает Лига.net.

Исследование выложено как препринт (результаты не проверены независимыми экспертами – прим. ред.) на medRxiv.

На июнь 2021 года уже несколько стран рекомендуют смешанную схему: давать мРНК-вакцину после первой дозы векторной вакциной.

Сотрудники Саарского университета провели исследование с участием 216 человек. Среди них 97 получили смешанную вакцинацию: первая доза – векторной "Астразенекой", вторая – мРНК. Еще 55 и 64 участника привили одинаковыми дозами: векторная → векторная или мРНК → мРНК соответственно.

Образцы крови брали у людей в среднем через две недели после второй дозы.

IgG-антитела в S-белку вируса появились у 215 из 216 человек после иммунизации. Их уровни после смешанной схемы были примерно такими же, как и в группе мРНК → мРНК. Однако уровни IgG после вакцинации векторная → векторная были значительно ниже.

Это различие также наблюдалось в активности нейтрализующих антител. У большинства людей в группах векторная → мРНК и мРНК → мРНК была 100% подавляющая вирус активность сыворотки, но она была значительно ниже в группе векторная → векторная.

Смешанный режим также приводил к появлению специфических к S-белку вируса CD4-лимфоцитов, которые были значительно более выраженными, чем после схемы векторная → векторная, и выше или сравнимы по величине после схемы мРНК → мРНК.

Более того, активность нацеленных на S-белок CD8-лимфоцитов после смешанной схемы была значительно выше, чем после обеих "простых" схем.

Таким образом, делают вывод авторы, применение смешанной схемы векторная → мРНК дает сильные антительные и клеточные иммунные ответы с приемлемым профилем реактогенности (безопасности по части побочек).