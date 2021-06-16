Украинцам хотят сократить количество выходных дней

"Слуги народа" хотят отменить перенос выходных в случае, если праздник будет совпадать с субботой или воскресеньем. Это позволит немного увеличить количество рабочих дней в году, что, как ожидается, улучшит производительность труда и пойдет на пользу экономике страны, сообщает Обозреватель.

Такое предложение глава комитета Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова вместе с группой своих коллег прописала в законопроекте №4597.

Зачем хотят сократить количество выходных?

появление сразу трех-четырех нерабочих дней подряд якобы мешают адаптироваться к рабочим будням;

"Перенос рабочих дней иногда приводит к четырем нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню, следующего за длинными выходными" , – говорится в пояснительной записке.

много выходных подряд якобы плохо влияют на эффективность труда;

"Избыточное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и донорами и в целом формирует негативную репутацию бизнес-потенциалу Украины в мире" , – уверены авторы законопроекта.

"типичная советская традиция";

"Перенос рабочих дней – типична советской традиции, которая до сих пор сохраняется в некоторых постсоветских странах, в частности, в России" , – написано в документе.

Сколько выходных заберут?

Если бы документ был принят ранее, то в 2021 году украинцы отдыхали бы на три дня меньше. Количество переноса рабочих дней варьируется: к примеру, Пасху и Троицу всегда отмечают в воскресенье, следовательно, выходной переносится на понедельник. Другие же праздники отмечают без привязки ко дню недели: это может быть как выходной, так и будний день.

Всего в Украине есть 11 официальных праздничных выходных. И это меньше, чем во многих странах мира:

Аргентина – 19;

Колумбия – 18;

Япония – 16;

Гонконг – 16;

Таиланд – 15;

Россия – 14;

Малайзия – 14;

Литва – 13;

Италия – 12;

Испания – 12.

Повлияет ли отмена переноса выходных на производительность?

Здесь вопрос спорный. В комитете Верховной Рады по вопросам соцполитики считают, что повлияет. В то же время опрошенные эксперты менее оптимистично относятся к новшеству.

"Я не уверена, что это даст экономический эффект. Я абсолютно не уверена, что это поспособствует увеличению производительности. Более того, я даже не думаю, что эту идею нужно так активно обсуждать" , – рассказывает HR-эксперт Татьяна Пашкина.

"У нас очень много куда более важных проблем: гендерное неравенство, серый рынок и т.д." , – говорит она.

Старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко вовсе уверена, что на производительность труда такое новшество никак не повлияет. Мол, чтобы увеличилась производительность, нужно менять ситуацию в экономике, структуру занятости.

"За три дня продуктивность труда никак не нарушится. Людям нужно отдыхать, должны быть возможности куда-то поехать, встретиться с родными. Это не самое большое зло: два-три раза в год перенести выходные" , – отметила она.

Кроме того, назвать перенос выходных ﻿﻿"советской традицией" крайне сложно: делать так начали лишь в 2011 году и, в первую очередь, из-за религиозных праздников Пасха и Троица.

"В Советском Союзе вообще не отмечали религиозные праздники. А религиозные люди, которые всю ночь были на всенощном бдении, на следующий день все равно нормально работать не будут" , – говорит ученая.

Документ также не поддерживает Главное научно-экспертное управление Верховной Рады. Там считают, что в выходные дни, как правило, растет потребление, в том числе туристических и культурных услуг, что в целом положительно влияет как на интересы работников, так и экономики страны.

Само утверждение, что продление рабочей недели помогает улучшить производительность труда, неоднозначное. К примеру, несколько лет назад эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) заявили: рабочую неделю необходимо сократить до 4 дней. Ряд стран до сих пор пытается внедрить новшество и отчитывается о результатах: продуктивность не теряется, а настроение сотрудников улучшается.

Такое новшество поддерживает и Международная организация труда. Там подсчитали: продолжительность рабочего дня и так сокращается. Еще 100 лет назад люди трудились в среднем 3 тыс. часов в год. Это получается примерно по 13 часов в сутки (при пяти рабочих днях в неделю). Сейчас же в большинстве развитых стран нормой считается 8-часовой рабочий день.

Учитывая, что законопроект зарегистрировали сразу 15 нардепов от монобольшинства, а главный автор документа – глава профильного комитета – вполне возможно, что уже вскоре идею сократить число выходных поддержат в парламенте.