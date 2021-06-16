Ирландия разрешит въезд туристам из Украины

Ирландия с 19 июля разрешит въезд с туристической целью для путешественников из стран, не входящих в ЕС, в числе которых и Украина, сообщает Вести.

"С 19 июля Ирландия присоединится к подходу ЕС относительно несущественных путешествий в ЕС из третьих стран, - говорится в сообщении.

Если у путешественника есть подтверждение вакцинации, ему не нужно будет проходить тестирование и карантин, связанные с путешествиями.

При отсутствии подтверждения вакцинации необходимо будет предоставить доказательства отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного за 72 часов до прибытия в страну. После этого необходимо пройти карантин и сдать второй ПЦР-тест.

Перед приездом в Ирландию всем путешественникам необходимо заполнить специальную онлайн-форму.