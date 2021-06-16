Обзор экспонатов выставки "Зброя та безпека-2021"

Сегодня в Киеве стартовала выставка «Зброя та базпека-2021», на которой свои самые передовые разработки в области военных технологий привозят сотни компаний. И по главным экспонатам которой можно отследить тренды, по которым будет развиваться вооружение ВСУ на ближайшие годы, сообщает Autoconsulting.

Нынешняя выставка оставила двоякое впечатление, особенно учитывая, что идет уже 8 год войны.

Да, виден явный прогресс у частных компаний, которые на эту выставку даже выступили объединенным стендом под эгидой Национальной ассоциации оборонной промышленности (НАУДИ).

В частности, «Украинская бронетехника» представила мобильный миномет, смонтированный на шасси ББМ «Варта». Его особенность в быстрой развертывании батареи и сворачивании после залпа (15-30 секунд). Кроме того. Мобильный миномет имеет цифровую наводку и обеспечивает хорошую точность стрельбы. Существует разновидность миномета калибра 120 мм и 82 мм.

При этом, сам носитель вооружений остался бронированным по классу Stanag-4569 и экипаж остается защищен. Задний отсек, где расположена сама платформа с минометом и запасом боеприпасов – тентованная. Помнится, аналогичную разработку несколько лет назад предлагали и в «Богдан Моторс» на базе Барс-8 и она даже прошла испытания и была принята на вооружение, но затем что-то не сложилось. В «Украинской бронетехнике» видят большие перспективы в экспорте подобных комплексов.

Да и бронированные «Варта» и «Новатор» тоже вызывали интерес у иностранных атташе. К тому же, у данной бронетехники появился новый боевой модуль. А на базе "Новатора" был представлен комплекс для запуска разведывательного ударного беспилотника.

Еще одна разработка – САУ «Богдана», которую с большой помпой анонсировали несколько лет назад, имеет шансы все же доехать до военных. На стенде краматорского предприятия КЗТС гордились новым оборудованием, которое позволит делать высококлассные нарезные стволы калибра 155 мм для «Богданы».

Ну а на стендах «Укроборонпрома» особого повода для оптимизма мы не заметили. Да, вновь был представлен модернизированный БТР-4, который уже приобрел статус серийного. Киевский бронетанковый завод показал версию БТР-3ДА, Гордостью стенда был самый передовой украинский танк БМ «Оплот». А КБ «Луч» демонстрировал макеты не только комплекса береговой охраны «Нептун» (впервые уже на шасси Tatra), но и впервые показал украинский протововоздушный ракетный комплекс ЗРК-СД, который тоже будут базировать на шасси Tatra. Само шасси 8х8 с бронированной кабиной также демонстрировалось на выставке.

А вот с базовым и основным автомобилем для украинской армии – полная непонятка. Как-то на выставке не было четкой ясности с главным грузовиком ВСУ на ближайшие годы. На чем будут базировать свои новые разработки украинские оружейники? Дошло даже до курьезов, когда рядом со стендом «Укроборонпрома» одно предприятие привезло автомобиль постановки радиопомех на… КАМАЗе-4310.

Но есть и хорошие новости. АвтоКрАЗ – жив и даже представил на выставке несколько своих моделей. Так, в павильоне демонстрировался полноприводный тягач КРАЗ-6510 ТЕ 6х6, предназначенный для транспортировки тяжелой армейской техники.

А на уличной экспозиции можно было увидеть бескапотный и безрамный бронеавтомобиль КрАЗ-Халк, а также шасси 8х8 КРАЗ-7634 НЕ. Именно на нем был смонтирован первая пусковая установка РК «Нептун». И ее «АвтоКрАЗ» вновь предложил военным и производителям вооружений.

Как сообщил генеральный директор «АвтоКрАЗа» Роман Черняк: «Предприятие живо и работает, нам удалось сохранить производственные мощности и мы завершаем неприятную процедуру реструктуризации долгов и банкротства. У «КрАЗа» есть контракты, которые позволят нам выйти на точку безубыточности и мы намерены вновь участвовать в поставках техники для украинской армии».

Участие «АвтоКрАЗа» в выставке генералитет воспринял очень позитивно. То и дело к стенду компании подходили командующие и интересовались возможностью поставок грузовиков. Так, что КрАЗ – выживет. Правда, не благодаря, а вопреки.

Неожиданностью стало отсутствие на выставке сразу двух компаний – ПКФ «Практика» и «Богдан Моторс». Без их экспозиций явно проиграла и сама выставка, тем более, что им есть, что показать.

Однако чувствовалось, что у многих частных компаний иссяк первичный энтузиазм без государственных закупок и они все больше ориентируются на иностранных заказчиков. Лишь не многие смогли пробиться в Госзаказ-2021, да и политика тоже часто мешает. А между тем, Украине стоит все-таки рассчитывать на свой оборонный комплекс и на своих производителей. Каких-то серьезных вооружений союзники Украине за 8 лет так и не поставили и основная часть новой техники – это был наш ВПК.