НБУ ввел новые правила перевода денег с карты на карту

В Украине все банки должны будут усложнить процедуру переводов, чтобы мошенники не смогли перехватить одноразовые коды для подтверждения операций. Соответствующее постановление разработал НБУ, сообщает Деловая столица.

В новом коде должно быть не менее восьми символов.

Сам пароль будет действовать только 10 минут, если не ввести его за это время, придется вводить новый.

Как будет происходить перевод:

запрос на перевод денег нужно будет оформлять в интернет-банкинге;

на телефон придет код, который нужно будет ввести для подтверждения (не меньше 8 символов);

только после введения кода банк проведет операцию.

Отметим, некоторые банки и сейчас могут использовать код для подтверждения операции длинной в 8 символов, также пароль уже может быть одноразовым. Согласно решению НБУ, теперь такие критерии безопасности станут обязательными для всех банковских учреждений без исключения.