Что сейчас происходит на АвтоКрАЗе

На выставке «Зброя та безпека 2021» Кременчугский автозавод (КрАЗ) представил сразу несколько моделей. Среди них был полноприводный тягач КрАЗ-6510ТЕ, бронеавтомобиль КрАЗ-Халк и шасси для монтажа ракетных установок КРАЗ-7634 НЕ. Притом, все они были представлены под КрАЗовскими флагами, сообщает Autoconsulting.

Означает ли это, что предприятию удалось выбраться из затяжного периода банкротства?

О ситуации на предприятии и его новинках на выставке попросил рассказать генерального директора «АвтоКрАЗа» Романа Черняка. Вот его интервью:

Заметим, что во время выставки к экспозиции КрАЗа то и дело подходили военные и генералы и задавали примерно одинаковый вопрос: «Когда КрАЗ возобновит поставки техники?».

Как сообщил Роман Черняк, завод продолжает работать и сегодня выпускает до 20 автомобилей в месяц. К концу года «АвтоКрАЗ» намерен выйти из затяжной процедуры банкротства и реструктуризации долговых обязательств, что даст новый толчек к развитию. В планах нарастить выпуск грузовиков до 50 шт\месяц. Большим подспорьем стал долгосрочный «американский контракт» по поставке различных армейских автомобилей. Этот контракт позволит заводу выйти на точку безубыточности. Но кроме него есть и другие контракты для поставок техники на экспорт.

Также Краз предложит свои самосвалы для масштабной программы дорожного строительства в Украине.

Финансовое оздоровление предприятия и программа модернизации производства позволит КрАЗу вернуться и к постапвкам техники для украинской армии. По крайней мере, Роман Черняк уверен, что скоро все поменяется и в Минобороны поймут какой технике нужно давать приоритет.

Как видим, из Кременчуга начали поступать хорошие новости. КрАЗ – жив и продолжает работать.