Fitch улучшило прогноз мировых цен на нефть и газ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз среднегодовой цены нефти марки Brent в 2021 году до 63 долларов за баррель. В марте агентство ожидало 58 долларов за баррель, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в выпуске Global Economic Outlook (GEO) агентства за июнь 2021 года.

Кроме того, Fitch улучшило прогноз на 2022 год до 55 долларов баррель с 53 долларов.

Прогноз повышен в связи с более высокими ценами с начала года, дефицитом на рынке, вызванным восстановлением спроса и ограниченным предложением из стран ОПЕК+ и усилением финансовой дисциплины в США.