Территории Конча-Заспы, Залесья и полуострова Бирючий откроют для отдыха

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал открытие доступа граждан для отдыха на объектах государственной собственности, среди них - спортивный объект на ВДНХ, территории Конча-Заспы, Залесья и полуострова Бирючий, сообщает Интерфакс-Украина.

"Один из объектов на ВДНХ, который мы закончим уже в этом году, – это огромный и уникальный в целом для Европы спортивный кластер. Он строится в рамках программы президента "Большое строительство". В этом кластере будет urban-парк, даже есть в планах отдаленной перспективы и бассейн, зоны для прогулок, пробежек.

И главное – все это будет готово до 24 августа, ко Дню независимости Украины", - заявил Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

Он отметил, что в настоящее время на объекте идут подготовительные работы.

"Со дня на день начнется строительство этого спортивного кластера", - сказал он.

"Мы это делает потому, что надеемся, что этот объект никогда не пойдет на приватизацию, но мы должны его развивать для максимально открытого доступа туда граждан и, во-вторых, чтобы государство зарабатывало с этого средства в бюджет", - добавил Тимошенко.

Кроме того, по его словам, уже фактически открыт доступ граждан к полуострову Бирючий, где фактически находится летняя резиденция президента.

"Теперь это большой эко-парк на берегу моря", - сказал он.

На полуострове, как уточнил Тимошенко, начинается обновление инфраструктуры, строятся летние домики, бассейный комплекс, туристические маршруты.

В Залесье, которое находится на балансе Управления делами президента, также уже открыто для граждан.

"Вы покупаете билет и приезжаете", - рассказал заместитель руководителя Офиса президента.

Он отметил, что в настоящее время идет процесс трансформации территории Залесья в национальный природный парк, там создаются кластеры с зонами, где можно будет построить гостиницы, разрабатывается проектная документация.

Тимошенко добавил, что в планах - открыть территорию Конча-Заспы.