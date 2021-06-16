CEO MicroStrategy рассказал о будущем биткоина

Генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор описал роль криптовалют в будущем цифровом мире и разъяснил бизнес-стратегию компании в эфире CNBC, сообщает ForkLog.

Отвечая на вопрос, почему разработчик аналитического ПО для бизнеса продолжает покупать биткоин, он заметил, что это стало одной из стратегий компании. Ведущую криптовалюту он назвал «цифровым золотом в большой технологической сети».

MicroStrategy keeps backing up the truck on bitcoin, even issuing the world's first "bitcoin bond." @MicroStrategy CEO @michael_saylor breaks down his strategy. $MSTR pic.twitter.com/ftLsqPEtPe — CNBC's Fast Money (@CNBCFastMoney) June 15, 2021

"MicroStrategy — первая компания, которая проводит голландский аукцион или выкупает акции для покупки биткоина. Мы первыми предложили конвертируемый долг для приобретения криптовалюты. На прошлой неделе мы стали первой фирмой, предложившей приоритетный обеспеченный долг под эту цель”, — подчеркнул Сэйлор.

По его словам, покупка биткоина увеличила силу брэнда MicroStrategy «в 100 раз», предыдущий квартал стал лучшим для основного бизнеса за последнее десятилетие — продажи ПО выросли на 10%.

Даже если акции компании и стали воспринимать как аналог ETF на основе цифрового золота, Сэйлор считает, что бумаги фирмы имеют неоспоримые преимущества. Во-первых, Microstrategy может переводить в криптовалюту денежный поток от продажи ПО. Во-вторых, имеет возможность привлекать долговое финансирование.

Относительно биткоин-максимализма и возможной диверсификации вложений в виртуальные валюты, Сэйлор заявил:

«Биткоин — это самая крупная и доминирующая сеть цифровой собственности. Думайте об этом как о гигантских кварталах в киберпространственном Манхэттене. Затем у вас есть цифровая валюта, как Tether и стейблкоины. Они будут подобны CBDC-долларам. Также вы имеете цифровые приложения, такие как Ethereum».

Он добавил, что «Ethereum хочет дематериализовать здания JP Morgan, банковские учреждения и все биржи».

«Всем этим вещам есть место, если их правильно понять», — резюмировал Сэйлор.

Однако он предположил, что в ближайшем будущем Microstrategy не предпримет шагов по покупке Ethereum или каких-либо других криптоактивов.