S&P улучшило прогноз кредитного рейтинга Укрзализныци

Международное рейтинговое агентство S&P (Standard & Poor's) изменило прогноз кредитного рейтинга АО "Укрзализныця" (УЗ) с "негативного" на "позитивный, сообщает Интерфакс-Украина.

Как говорится в сообщении агентства, это связано с тем, что в мае УЗ финализировала соглашение с АО "Сбербанк" о частичном изменения графика погашения задолженности перед банком. Согласно новым условиям, основная сумма платежа в размере $116 млн, которая должна была быть произведена 31 мая, теперь равномерно распределена.