ФГИ перенес приватизацию шести облэнерго и Одесского припортового завода

Фонд госимущества изменил график приватизации шести облэнерго, оставшихся в собственности государства, и Одесского припортового завода (ОПЗ). Процедуру перенесли со второго полугодия 2021-го на первое полугодие 2022-го, сообщил замглавы ФГИ Тарас Елейко во время форума "Украина.30, сообщает UBR.

Согласно обновленному графику, конкурсы по продаже облэнерго назначены на март следующего года, ОПЗ пустят с молотка несколько позже.

По словам замглавы ФГИ, в конце лета 2021 года планируется конкурс по продаже Объединенной горно-химической компании, до конца сентября – Первого Киевского машиностроительного завода (ранее "Большевик"), а до конца года – столичного "Президент-отеля".

Со своей стороны исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач рассказал, что стартовая цена завода "Большевик" на приватизационном аукционе определена в $45-55 млн, начальная цена "Президент-отеля" – $12 млн.

Напомним, в конце марта на внеочередном заседании Верховная Рада приняла в целом законопроект №4543 относительно объектов большой приватизации. Президент Владимир Зеленский подписал документ 29 апреля. Планировалось, что разблокирование продажи больших объектов поможет выполнить план поступлений в госбюджет от приватизации, который на этот год установлен на уровне 12 млрд грн. Закон вступил в силу 1 мая.