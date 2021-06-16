Зеленский считает, что "СП-2" отвлечет сообщество от ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что когда начнет работу газопровод "Северный поток-2", который Россия готовится запустить до конца года, это отвлечет мировое сообщество от ситуации на Донбассе, сообщает Страна.ua.

"Когда будет "Северный поток-2", можно будет тем или иным путем заблокировать как ситуацию по поставкам газа в Украину, так и транзит через Украину, все будут говорить об этом вопросе и все будут забывать о вопросе Донбасса.