Зеленский считает, что "СП-2" отвлечет сообщество от ситуации на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что когда начнет работу газопровод "Северный поток-2", который Россия готовится запустить до конца года, это отвлечет мировое сообщество от ситуации на Донбассе, сообщает Страна.ua.
"Когда будет "Северный поток-2", можно будет тем или иным путем заблокировать как ситуацию по поставкам газа в Украину, так и транзит через Украину, все будут говорить об этом вопросе и все будут забывать о вопросе Донбасса.
Или толкать нас к решению этого вопроса через диалог, как говорят наши российские коллеги, с "представителями Донбасса" - "ЛНР", "ДНР". С ними разговаривайте, это они, мы ни к чему. То есть они (РФ) уже в риторике отходят от того, что они являются стороной и субъектом этой войны, стороной конфликта", - сказал украинский лидер.