Усик - Джошуа: в контракт на бой включили редкий пункт

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, назвал новые интересные детали будущего соглашения с Александром Усиком. В частности, он предметно рассматривает возможность матча-реванша после первого боя. А также Хирн подчеркнул, что доверяет менеджеру украинца Александру Красюку больше, чем Бобу Аруму, сообщает УНИАН.

Слова Хирна приводит Boxing-social﻿.

"Если Усик проиграет, то мы дадим ему еще один бой. Джошуа ставит на карту все пояса и много, много десятков миллионов долларов. Если есть возможность провести реванш, то это было бы грандиозным боем. Если для Усика есть коммерческий смысл в том, чтобы участвовать в реванше (а он есть), то это то, на что мы тоже смотрим. Это огромная возможность. Если Александр выиграет, он заработает колоссальное состояние" , - сказал Хирн.

"Я доверяю Александру Красюку гораздо больше, чем Бобу Аруму. Здесь нет никаких скрытых мотивов. Усик хочет драться с Джошуа, Джошуа хочет драться с Усиком. Энтони хочет сохранить свои пояса, а для этого ему надо победить Усика. Итак, бой будет 18 сентября или 25 сентября. Борис Джонсон должен разобраться в себе и в карантинных ограничениях в Великобритании. Мир возвращается в нормальное русло, и нам также необходимо вернуться к нормальному состоянию" , - добавил Эдди.

Бой Усик - Джошуа: главное