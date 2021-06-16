Нашли еще один вред пассивного курения

Наибольшее исследование, проведенное во Франции, добавило в список опасности пассивного курения еще одну угрозу: вероятность развития ревматоидного артрита у женщин, имевших влияние табачного дыма. В том числе у тех, кто никогда не курил, сообщает 24 Канал.

Чтобы отследить потенциальную связь пассивного курения и ревматоидного артрита, ученые воспользовались результатами исследования, которое проводилось во Франции с 1990 года.

Как происходило исследования

В нем принимали участие около 80 000 взрослых женщин, средний возраст составил 49 лет. Через 11,7 года надзорного периода ревматоидный артрит диагностировали у 698 участниц.

Авторы исследования оценили влияние пассивного курения на основании анкет участников, в которых они отвечали на вопрос о том, как часто сталкивались с табачным дымом в детстве и сколько проводят время в одном помещении с людьми, которые курят.

Влияние пассивного курения

После этого ученые разделили женщин на группы в зависимости от того, курят они сами и был ли у них этот опыт раньше, после чего скорректировали данные с учетом различных факторов, включая индекс массы тела и уровень образования.