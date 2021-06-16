Нашли еще один вред пассивного курения
Наибольшее исследование, проведенное во Франции, добавило в список опасности пассивного курения еще одну угрозу: вероятность развития ревматоидного артрита у женщин, имевших влияние табачного дыма. В том числе у тех, кто никогда не курил, сообщает 24 Канал.
Чтобы отследить потенциальную связь пассивного курения и ревматоидного артрита, ученые воспользовались результатами исследования, которое проводилось во Франции с 1990 года.
Как происходило исследования
В нем принимали участие около 80 000 взрослых женщин, средний возраст составил 49 лет. Через 11,7 года надзорного периода ревматоидный артрит диагностировали у 698 участниц.
Авторы исследования оценили влияние пассивного курения на основании анкет участников, в которых они отвечали на вопрос о том, как часто сталкивались с табачным дымом в детстве и сколько проводят время в одном помещении с людьми, которые курят.
Влияние пассивного курения
После этого ученые разделили женщин на группы в зависимости от того, курят они сами и был ли у них этот опыт раньше, после чего скорректировали данные с учетом различных факторов, включая индекс массы тела и уровень образования.
- Примерно каждая седьмая женщина (13,5%) подвергалась воздействию табачного дыма в детстве, а большая часть сообщили (53,6%) о нем во взрослом возраста.
- Авторы исследования выяснили также, что пассивное курение напрямую связано с риском развития ревматоидного артрита у женщин, причем преимущественно у некурящих.
- Примечательно, что это заболевание развивалось раньше в тех участников, которые подвергались воздействию дыма сигарет в детстве.