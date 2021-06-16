Россия обязала граждан к вакцинации

Главный санитарный врач Москвы распорядился начать обязательную вакцинацию от коронавируса среди работников сферы образования, здравоохранения и услуг в связи со стремительным распространением нового штамма Дельта (так называемого "индийского, сообщает Левый берег.

"Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Москве ухудшается, при анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 60%.

Отмечается рост числа больных среди лиц, активно посещающих общественные места и пользующихся общественным транспортом. По социальному статусу из числа больных: работающее население - 73%, дети - 13%, пенсионеры - 14%", - говорится в документе.

В связи с этим, в Москве объявили частичную обязательную вакцинацию. Руководители организаций и предприниматели должны до 15 июля организовать вакцинацию хотя бы первым компонентом вакцины не менее 60% сотрудников.

Обязательной вакцинации подлежат люди, работающие в сферах торговли, салонах красоты и фитнес-клубах, общественного питания, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения и других.

Напомним, что в Национальной академии наук опасаются, что вспышка ковида из России перейдет на Украину.

О штамме коронавируса Дельта известно, что он в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа (впервые найден в Великобритании), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - к реанимации.