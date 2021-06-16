Зеленский спрогнозировал сроки поступления нового транша от МВФ

Украина рассчитывает на получение очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) этой осенью, но в случае его отсутствия в стране не будет глобальных проблем, сообщает Деловая столица.

Об этом в интервью западным СМИ заявил президент Владимир Зеленский со ссылкой на сайт главы государства.

По его словам, транш МВФ важен для экономической стабильности и инвестиционного климата.

"Поэтому мы обязательно сделаем то, что пообещали. Я думаю, что в начале осени или осенью будет транш. Сроками занимается правительство" , — отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что и без транша Украина справится.